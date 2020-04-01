Ayetlerle alçakça dalga geçti! Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:00

Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen, harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslümanların inançlarıyla alay eden ve ayetlerini aşağıladığı gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Hakan Aygün hakkında UYAP üzerinden suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İnal; "İnancımıza açıkça hakaret eden bu müptezel ile ilgili yarın (bugün) suç duyurusunu yapıp takipçisi olacağız inşaallah. Bu ülkede her önüne gelen inancımıza hakaret edemeyeceğini öğrenmeli, yaptığı alçaklığın da hesabını vermeli... Bugünün işini yarına bırakmayıp bu muptezeli uyap üzerinden şikayet ettik. Takipçisi olacağız" dedi.

"TOPLUMUN MUAYYEN BİR KESİMİNİ AŞAĞILADI"

Mustafa Doğan İnal'ın suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, 31 Mart 2020 tarihinde twitter adlı sosyal medya ortamında kişisel hesabı olan "@hakan_aygun" kullanıcı adıyla ağır hakaret ve iftira içeren cümleler kurduğu belirtilerek, şöyle denildi:.

"Bu şekilde şüphelinin tahammül edilmesi imkânsız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı sözleri birden fazla kişiye ulaşarak, toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur."

AYGÜN'ÜN HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMI

Suç duyurusunda; şüpheli Hakan Aygün'ün Twitter hesabından "IBAN suresi ayet 1. Ey IBAN edenler... Biz size ayrı bankalardan IBAN Numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, Hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.

"ÇİRKİN VE HADSİZ SALDIRI"

Suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda halkın bir kesimini aşağılama saiki gütmekle beraber vatandaşlarının tamamına yakınının İslam dinine mensup olduğu ve Müslüman olarak yaşadığı bir ülkede; Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçtiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bir takım kelime oyunlarıyla, harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslüman kesimin birinci önceliklerinden olan kitabı ve ayetlerini aşağılaması kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır. Nitekim kitabımız Kur'an-ı Kerim böylelerinin akıbetlerini açıkça ortaya koymaktadır."

"İNANÇLARIN TEMEL KAYNAĞI OLAN VAHYİ AŞAĞILAMAK İÇİN SÖYLEDİĞİ AÇIKTIR"

"Şüpheli Hakan Aygün şikayete konu paylaşımında toplumun kutsal değerleri ile dalga geçen, tahkir edici hezeyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin tamamen manipülasyon amacıyla halkın bir kesimini, onların inançlarını, inançlarının temel kaynağı olan vahyi aşağılamak için söylendiği açıktır. Şüpheli işbu ifadelerle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, kamu güvenliğini doğrudan tehlikeye atmıştır."

"SUÇ KASTEN VE HALKI KIŞKIRTMAK AMACIYLA İŞLENDİ"

"Bu suçun mağduru tüm toplumdur ve kendilerine karşı bazı özellikleri nedeniyle kin ve düşmanlık edilen herkes şüpheliden söz konusu eylemi nedeniyle şikayetçi olabilir. Türk Ceza Kanunu'nun 'Kamu barışına karşı suçlar' başlığı altında yer alan ve aşağıda belirtmiş olduğumuz 216. maddesinde hükmü bulunan suç, kasten ve halkı kışkırtmak amacıyla işlenmiş olup şüphelinin cezalandırılması için yeterlidir."

"KİMSENİN BAŞKASININ KUTSAL SAYDIĞI KAVRAMLARA İLİŞKİN SAYGI DUYGUSUNU İNCİTMEYE HAKKI OLMAZ"

"TCK'nın 216. maddesinde korunan hukuki yarar İlah, din, Peygamber, kutsal kitaplar, mezhepler değil kişilerin bu kavramlara yönelik dini hisleridir. Kuşkusuz kişi, bu kavramlarla ilgili düşüncelerini açıklayabilir, eleştirebilir. Ancak bunu yaparken göz önünde tutulması gereken husus, başka kişi veya kişilerin duygularının incitilmemesi, kişilere hakarete varan cümlelerden kaçınılmasıdır. Zira kimsenin başkasının kutsal saydığı kavramlara ilişkin saygı duygusunu incitmeye hakkı olmaz."

KUR'AN-I KERİM'E KİN VE NEFRET DUYGUSUYLA SALDIRDIĞI AŞİKARDIR

"Şüphelinin amacının; dini değerleri aşağılamak, inananları toplum önünde küçük düşürmek, onların hayat tarzlarının esası olan Kur'an-ı Kerim'e kin ve nefret duygusuyla saldırmak olduğu aşikardır. Tüm bunlar hukuk düzeninin himaye edemeyeceği ağır ve haksız birer saldırıdır."

SUÇ SABİT, ŞÜPHELİ CEZALANDIRILSIN

Suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyeti ile itibarını korumaya yönelik TCK'nın 125'inci maddesinde hükmünü bulan "Hakaret" ve TCK'nın 126'ıncı maddesinde hükmünü bulan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlenmiş olduğuna ve suçun sabit bulunduğuna dikkat çekildi..