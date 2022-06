Ayılar yaza özel beslenme programı ile kilo alıyor

'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994'te sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamaları için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçen sürede son dansçı ayı Brütüs'ün de aralarında olduğu 64 ayı yaşlılığa bağlı nedenlerden öldü. 61'i erişkin 12'si yavru ve ergen olmak üzere toplam 73 bozayı, 100 dönümlük arazi üzerinde doğal hayatlarını sürdürüyor. Ayıların mart ayında kış uykusundan uyandıklarını söyleyen merkez şefi uzman veteriner hekim Azizcan Sezer, "Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde şu an 73 tane bozayımız bulunmakta. 61 tanesi erişkin, 12 tanesi de yavru ve ergen olarak toplam 73 ayımız şu an merkezimizde yaşıyor. Merkezimizde 100 dönümlük bir arazi üzerinde hayvanlarımız yaşamakta. Ayılarımız mart ayı itibarıyla kış uykusundan uyandılar. Ayılarımızı şu an özel bir beslenme programına aldık" dedi.

KALORİSİ YÜKSEK BESİNLERLE ENERJİ TOPLUYORLAR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla özel bir beslenme programı uygulanan ayıların, kış uykusunda kaybettikleri kiloları geri alarak, enerjilerini toplaması sağlanıyor. Önümüzdeki kış uykusu dönemine kadar, yüksek bir beslenme programı uygulanacağını söyleyen Azizcan Sezer, "Bu aylarda hayvanlarımıza yüksek protein ve yüksek kalori içeren besin maddelerinden vermekteyiz. Elma, armut, ayva, balık, tavuk, pelet yem gibi gıdalarla hayvanlarımızı her gün besliyoruz. Bu dönemde yoğun bir şekilde kilo alıyorlar. Diğer yılın kış uykusuna hazırlık sürecini de başlatmış oluyoruz" diye konuştu.

GÜNDE 2-3 SAATLERİNİ BESLENMEYE AYIRIYORLAR

Barınaktaki ayıların günde 1 kez beslendiğini ve 2-3 saatlerini beslenmeye ayırdıklarını belirten Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Artan metabolizmal ihtiyaçlarına karşılık ayılarımıza özel bir beslenme programı uygulayarak onları her gün beslemekteyiz. Her gün olmak üzere günde 1 öğün besleniyorlar. Ve gün içerisinde yaklaşık 2-3 saatlerini beslenmeye ayırıyorlar. Yaz dönemi boyunca ayılarımızı bu beslenme programı ile besleyeceğiz. Yaz sonu ve sonbahar döneminde hayvanlarımızı daha yüksek bir kalori ve daha yüksek bir protein içeren beslenme programına alacağız. Kış uykusu dönemine kadar daha yüksek bir beslenme programı ayılarımıza uygulanacak. Sonrasında kış uykusu dönemine geçeceğiz." (DHA)