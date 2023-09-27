Yüksek Mahkeme, CHP'nin 7354 sayýlý Öðretmenlik Meslek Kanunu'nun bazý hükümlerin iptali istemiyle yaptýðý baþvuruyu 13 Temmuz'da görüþmüþ, aday öðretmenlerin Adaylýk Deðerlendirme Komisyonunca yapýlan deðerlendirme sonucu mesleðe atanmasý, aday öðretmenlik sürecine iliþkin usul esaslar ile mesleðin kariyer basamaklarýnda ilerlemeye iliþkin usul ve esaslarýn yönetmelikle düzenlenmesine iliþkin kurallarýn da yer aldýðý bazý hükümlerin iptaline, bazý hükümlerin iptal isteminin ise reddine karar vermiþti.

AYM'NÝN GEREKÇELÝ KARARI RESMÝ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Gerekçede, Öðretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen 3. maddesinin 4 numaralý fýkrasýnda, öðretmenlik mesleðine iliþkin kariyer basamaklarýnýn açýk ve net þekilde düzenlendiði, bu yönüyle kuralýn belirsiz ve öngörülemez olduðundan söz edilemeyeceði vurgulandý.

Bu kuralýn kanunilik ölçütüne aykýrý olmadýðý belirtilen gerekçede, "Ayrýca kuralla öðretmenlik mesleði, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak kariyer basamaklarýna ayrýlmýþtýr. Öðretmenlik mesleði için kariyer basamaklarýnýn oluþturulmasýnýn amacý öðretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarýna uygun olarak ilerlemeleri, mesleki geliþimlerini saðlamalarý ve bunlara baðlý olarak özlük haklarýnýn iyileþtirilmesidir. Bu deðerlendirmeler ýþýðýnda kuralýn kamu yararýna yönelik olduðu sonucuna varýlmýþtýr." tespiti yapýldý.

Gerekçede, kanunun, iptali istenen bir baþka maddesinde, öðretmen adaylarýnda aranacak niteliklerin temel ilke ve esaslarý ile yasal çerçevenin kanunla belirlendiði ancak idareye düzenleme yetkisinin tanýndýðý aktarýldý.

Kanun koyucunun bu þekilde öðretmen adaylarýnda aranacak niteliklerin yasal çerçevesini çizdikten sonra hangi dersin hangi niteliklere sahip öðretmen adayýnca okutulacaðýna yönelik düzenleme yetkisini idareye býrakmasýnda belirlilik ve yasama yetkisinin devredilmezliði ilkelerine aykýrý düþen bir yön bulunmadýðý kaydedilen kararda, bu gerekçelerle, kurallarýn Anayasa'ya aykýrý olmadýðýna ve iptal taleplerinin reddine karar verildiði bildirildi.

- ÝPTAL EDÝLEN HÜKÜMLER



AYM, kanunun "Aday Öðretmen Yetiþtirme Programý ve Adaylýk Deðerlendirme Komisyonunun oluþumu ile aday öðretmenliðe iliþkin diðer usul ve esaslarýn yönetmelikle düzenlenmesi"ni öngören hükmünü iptal etti.

Ýptal gerekçesinde þunlar kaydedildi:

"Dava konusu kuralla adaylýk sürecine iliþkin deðerlendirme yapacaðý öngörülen Adaylýk Deðerlendirme Komisyonunun oluþumunun, yetkilerinin, çalýþma ilkelerinin ve yapacaðý deðerlendirmeye iliþkin objektif ölçütlerin, Aday Yetiþtirme Programý'nýn kapsamýnýn herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açýk ve net olarak düzenlenmediði görülmüþtür. Anayasa'da münhasýran kanunla düzenleme yapýlmasý öngörülen kamu hizmetlerinde kalma hakkýna iliþkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizilmeden, temel ilkeler belirlenmeden sýnýrsýz, belirsiz, geniþ bir alanýn yönetmeliðe býrakýlmasýnýn öngörülmesi nedeniyle kuralýn temel hak ve özgürlüklerin kanunla sýnýrlanmasý gerekliliðine aykýrý olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr."

Anayasa Mahkemesi, uzman öðretmen unvaný için yapýlan yazýlý sýnava baþvurabilmek için "mesleki geliþim alanlarýnda uzman öðretmenlik için öngörülen asgari çalýþmalarý tamamlamýþ olmak" þartýný getiren düzenleme ile mesleðin kariyer basamaklarýnda ilerlemeye iliþkin usul ve esaslarýn yönetmelikle düzenleneceðini öngören kanun hükümlerinin de iptaline karar verdi.

- ÝPTAL EDÝLEN HÜKÜMLER 9 AY SONRA YÜRÜRLÜÐE GÝRECEK



Gerekçede, dava konusu kurallarla öðretmenlik kariyer basamaklarýnda ilerlemenin koþullarý arasýnda yer alan mesleki geliþim alanlarýnda gerekli olan asgari çalýþmalarýn temel ilkelerinin, kapsamýnýn ve niteliðinin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açýk ve net olarak düzenlenmediði vurgulandý.

Kamu görevlilerinin özlük iþlerine iliþkin bir konuda Anayasa'da münhasýran kanunla düzenleme yapýlmasýnýn öngörüldüðü aktarýlan gerekçede, "Bu baðlamda kamu görevlilerinin özlük iþlerine iliþkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizilmeden, temel ilkeler belirlenmeden sýnýrsýz, belirsiz, geniþ bir alanýn yönetmeliðe býrakýlmasýnýn öngörülmesi nedeniyle kurallarýn temel hak ve özgürlüklerin kanunla sýnýrlanmasý gerekliliðiyle baðdaþmadýðý sonucuna varýlmýþtýr." tespiti yapýldý.

Yüksek Mahkeme, iptal hükümlerinin kararýn Resmi Gazete'de yayýmlanmasýndan baþlayarak dokuz ay sonra yürürlüðe girmesine karar verdi.