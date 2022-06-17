AYM'nin amblem kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

DSP, Türkiye'nin Sesi Partisinin ambleminin kendi partilerinin amblemine benzer olduğunu öne sürerek AYM'ye başvurmuş, Yüksek Mahkeme de 21 Nisan'da parti ambleminin hükümsüzlüğüne ve parti sicilinden terkinine karar vermişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM'nin kararının gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nun "Kullanılamayacak parti adları ve işaretler" başlıklı 96'ncı maddesinde, "Siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı"nın hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 104'üncü maddesinde ise başka partiye benzer isim, amblem, rumuz kullanılması halinde ilgili partinin AYM'ye başvurabileceğinin hüküm altına alındığı bildirildi.

Bir partinin kullandığı amblemin başka bir siyasi parti izlenimi vermemesi gerektiğine işaret edilen kararda, "Siyasi partilerin isim ve rumuzları gibi amblemleri de açık olmalı ve kişilerin bir siyasi partiyi başka bir siyasi parti ile karıştırmalarına yol açmamalıdır." ifadesi kullanıldı.



DSP ile Türkiye'nin Sesi Partisinin amblemleri incelendiğinde, her iki partinin de ambleminde güvercin figürünün yer aldığı ve benzerliklerin bulunduğu belirtilen kararda, amblemlerin, seçmenin yanılmasına sebep olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Tespit edilen hususlar kapsamında, Türkiye'nin Sesi Partisinin ambleminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu belirtilen kararda, parti ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verildiği ifade edildi.

- "ANKA KUŞU" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI



Eski Kars Belediye Başkanı ve Türkiye'nin Sesi Partisinin Kurucu Başkanı Ayhan Bilgen, 5 Mayıs'ta parti amblemlerini "Anka kuşu" olarak değiştirdiklerini açıklamıştı.

Bilgen ayrıca Türkiye Altınçağ Partisi ile birleştiklerini, bunun sonrasında da Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi olarak hukuki süreci tamamladıklarını aktarmıştı.