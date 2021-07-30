''Aynı anda farklı alanlarda orman yangını çıkması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor''

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 13:10 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 13:10

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden aldığı bilgilere göre, 28-30 Temmuz'da 71 orman yangını meydana gelirken, bunların 57'si kontrol altına alındı, 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca ekiplerce 31 kırsal alan yangınına müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 4 İHA'nın yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki 5 İHA da orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmaya başlandı.

Yangınlarla mücadelede 3 uçak, 9 İHA, 38 helikopter, 3 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 660 arazöz ve su tankeri, 62 iş makinası ve yaklaşık 4 bin 350 personel görev yapıyor.

Ayrıca vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bir sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 Kredi Yurtlar Kurumu yurdu, 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu hizmete alındı.

Böylece 20 bin 400 kişi/öğün yemek, 2 bin 195 kişilik barınma kapasitesi oluşturuldu.

- EN FAZLA YANGIN ADANA'DA

Bu dönemde en fazla yangın 20 ile Adana'da gerçekleşti. Bu yangınların 17'si söndürülürken, 3'ünü söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'yı, 11 yangın ile Antalya, 7 yangın ile Mersin, 5 yangın ile Kahramanmaraş, 4'er yangın ile Osmaniye, Muğla ve İzmir takip ediyor.

- "Yangınların artışında insan faktörü dikkati çekiyor"

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, AA muhabirine, yangınların sabotaj neticesinde ortaya çıktığını ifade edebilmek için ilgili makamların nihai görüşlerinin ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Türkyılmaz, "Ancak Manavgat yangınının aynı anda 4 yerden çıkmış olması, sabotaj ihtimalini artırıyor. Bir önceki yıl Hatay ve İzmir yangınlarının PKK terör örgütü tarafından yapıldığını kamuoyu biliyor. Aynı anda farklı alanlarda yangın çıkması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor." diye konuştu.

Türkyılmaz, 28 Temmuz'da 28 orman alanında, 8 de ziraat arazisinde yangın çıktığı bilgisini vererek, bu yangınların yaşanmasında "insan faktörüne" dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla insanların açık havaya hasret kaldıklarını ve buldukları ilk alanda ateş yakarak düzensiz piknik yapma ihtiyacını giderdiklerini vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İnsan faktörünün rol oynadığı bir dönemdeyiz. Çıkan yangınların yüzde 88'inin insan etkeni ve ihmal kaynaklı olduğu verisi ortada. Yangınların sadece yüzde 12'si yıldırım gibi doğal olaylar neticesinde çıkmaktadır. Rekreatif ve sosyal ihtiyaçlara saygı duyuyoruz. OGM ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, toplumun ihtiyacını gidermek için tabiat alanlarını mesire ve piknik yeri ilan etti. İnsanlar bu alanlarda ihtiyaçlarını gidermeli ve önlerine gelen her yerde ateşli piknik yapmamalılar."

Hiç yangın çıkmaması için tüm toplumun bilinç seviyesinin artırılmasının önemine işaret eden Türkyılmaz, yangına en kısa zamanda müdahale etmeyi sağlayacak tedbirlerin de alınması gerektiğini söyledi.

Türkyılmaz, bu konuda OGM'nin çok başarılı olduğunu belirterek, "20 yıl önce 40 dakikada müdahale edilen yangına bugün ortalama 12 dakikada müdahale edilmektedir. Bu da takdire şayan bir durumdur." dedi.