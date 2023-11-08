Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Tuğluk, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik çıkardığı yakalama kararı dolayısıyla İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Tuğluk, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

İfadesinde aylık gelirini 30 bin lira olarak beyan eden Tuğluk, mahkemede okunan dava konusu olayı hatırlayamadığını savundu.

Dosyada adı geçen örgüt mensuplarıyla selamlaştığı ve sarılarak kucaklaştığı şeklindeki iddiaları kabul etmediğini belirten Tuğluk, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Tuğluk hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına ve savunması alındığı için serbest bırakılmasına hükmetti.