Aytaç Şaşmaz kimdir? O Ses Türkiye Aytaç Şaşmaz kimdir kaç yaşında nereli?

Aytaç Şaşmaz kimdir? TV 8’de yayınlanan ünlü yarışma O Ses Türkiye’de izleyicilerin dikkatini çeken Aytaç Şaşmaz kimdir kaç yaşında nereli? Aytaç Şaşmaz hakkında merak edilenler sayfamızda yer alıyor. O Ses Türkiye Aytaç Şaşmaz kimdir? Genç oyuncu Aytaş Şaşmaz, hem fiziği hem de oyunculuğuyla son yıllarda kendinden söz ettiriyor. Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimi 2017 yılında rol aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmidir. Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde rol alıyor.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaş Şaşmaz, hem fiziği hem de oyunculuğuyla son yıllarda kendinden söz ettiriyor. Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimi 2017 yılında rol aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmidir. Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde rol alıyor.

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; İrem Helvacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, , Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazartesi saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE KONUKLARI KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz kimdir?

Güneşi Beklerken dizisiyle ismini duyuran İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz, 04.08.1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğa ilk olarak Tiyatro sahnelerinde adım atmıştır. İlk sinema filmi deneyimini ise 2017 yılında vizyona giren, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı Kötü Çocuk adlı sinema filminde yaşamıştır.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirdikten sonra Güney Afrika’da çalışmaya başladı ardından Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği okudu. Hazer Amani, 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef’i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldı. Ardından Avusturalya’ya taşındı. Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı. Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de

Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya, Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Aydemir Akbaş kimdir?

Arnavut kökenli olan Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu Aydemir Akbaş, 5 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1964'te Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı, oynadığı ilk filmdir. Sinema hayatı boyunca en zor dönemlerde bile tiyatro çalışmalarını sürdüren Aydemir Akbaş, aktör, senarist ve yönetmen olarak görevini başarıyla sürdürmüş ve halen de her koşulda devam ettirmektedir.

Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza atmış, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynamış, Öztürk Serengil ve Sadri Alışık ile hala izlenmekten vazgeçilemeyen sinema filmleri yapmıştır. Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino'dur.

Aslıhan Gürbüz kimdir?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır. Şu ansa Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden olan Merve'yi canlandırıyor.

Caner Cindoruk kimdir?

1980 yılında, Adana‘da doğdu. İki kardeşi de oyuncu olan ve babası öykü kitapları yazan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Çukurova Üniversitesinde işletme okudu.

Üniversitede okuduğu yıllarda, okulun tiyatro topluluğunda oyuncu, yönetici bulundu.

Babası iki kez Orhan Kemal Öykü Ödülü’nü almış üretken bir öykü yazarı olan Zafer Doruk’dur. Biri Taner Cindoruk adında oyuncu olan iki kardeşi vardır.

Amcası Erdal Cindoruk, tiyatro oyuncuydu. Çocukluk yılları kuliste geçti. Hiçbir iş ağır gelmedi ona bu uğurda. Çıraklığını çay getirerek yaptı. Ortaokulda, lisede, üniversitede sergilenen oyunlarda hep bir sahne buldu kendine. İlk profesyonel rolüyse ‘Fehim Paşa Konağı’ndaki ‘Yusuf’tu.

1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro‘larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul‘a geldi.

Enis Arıkan kimdir?

3 Ocak 1983, İstanbul doğumlu. Arıkan Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.

İlk olarak 1998 yılında Aynalı Tahir dizisi ile ekranlarda boy gösteren Arıkan, yıllar içinde pek çok dizide rol aldı. Ödüllü oyuncu son olarak Jet Sosyete'de oynadığı Tony rolüyle ekranlara konuk oluyor.

GEÇEN SENE HANGİ İSİMLER KATILMIŞTI?

Bir gelenek halini alan O Ses Türkiye’de geçtiğimiz yıl; Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahne almıştır. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programa Cem Yılmaz esprileri ile damga vururken, ünlü isimler sahne performanslarıyla parmak ısırtmıştı. Jüri üyeleri arasında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada gecenin kazanan ismi Yıldız Tilbe olmuştu.