Ayvacık açıklarında iki lastik botta 69 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.
Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
"KB-111" botu ekiplerince aynı bölgedeki ikinci operasyonda da aynı ülkeye mensup 30 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.