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  • Ayvacık açıklarında iki lastik botta 69 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvacık açıklarında iki lastik botta 69 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 69 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 19:36 - Güncelleme:
Ayvacık açıklarında iki lastik botta 69 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.

Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

"KB-111" botu ekiplerince aynı bölgedeki ikinci operasyonda da aynı ülkeye mensup 30 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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