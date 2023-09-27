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Ayvacýk açýklarýnda kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacýk ilçesi açýklarýnda düzenlenen operasyonlarda 70 kaçak göçmen kurtarýldý, 41 kaçak göçmen yakalandý.

IHA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:28 - Güncelleme:
Ayvacýk açýklarýnda kaçak göçmen operasyonu
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlýðý ekipleri, Ayvacýk ilçesi açýklarýnda farklý bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduðu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafýndan Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularýna geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen kurtarýldý.

Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' tarafýndan hareket halindeki durdurduklarý lastik bot içinde ise Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandý.

Kaçak göçmenler iþlemlerinin ardýndan Ayvacýk ilçesindeki Yabancýlarý Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • Sahil Güvenlik Komutanlýðý
  • kaçak göçmen
  • Çanakkale

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