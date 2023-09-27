Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlýðý ekipleri, Ayvacýk ilçesi açýklarýnda farklý bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduðu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafýndan Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularýna geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen kurtarýldý.
Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' tarafýndan hareket halindeki durdurduklarý lastik bot içinde ise Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandý.
Kaçak göçmenler iþlemlerinin ardýndan Ayvacýk ilçesindeki Yabancýlarý Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.