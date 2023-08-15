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Ayvacık'ta sahil güvenlik ekiplerince 27 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 10:34 - Güncelleme:
Ayvacık'ta sahil güvenlik ekiplerince 27 göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-905" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya getirilen 27 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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