Ayvalık ‘ta ‘insanlık’ boğuldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi. Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33’ünü kurtararak kıyıya getirdi. Bir çocuğun da hayatını kaybettiği olayda, kaybolan 2 aylık bebeğin cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. 2’si ağır 7 düzensiz göçmenin hastanede tedavileri devam ederken, diğer göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.