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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Antony Blinken'la bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Almanya'da bir araya geldi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Antony Blinken'la bir araya geldi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Blinken 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.

Görüşmede, Azerbaycan'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. Oturumu'na (COP29) ilişkin konular ve Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış süreci ele alındı.

Aliyev, ülkesiyle Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin, "Azerbaycan, barış sürecine sadıktır ve barış anlaşmasının bir an önce imzalanması ulusal çıkarlarımıza uygundur." dedi.

Blinken ise "Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu barışın sağlanması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. ABD bu yönde faydalı çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, bölgesel bağlantılar, ulaşım, Orta Koridor ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Aliyev Blinken görüşmesi
  • Azerbaycan ABD ilişkileri
  • Almanya zirvesi

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