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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı kabul etti.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ı kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda olduğu gibi askeri alanda da başarıyla geliştiği vurgulandı.

Gürak'ın göreve atandıktan kısa süre sonra Azerbaycan'a ziyarette bulunmasının önemine değinilen görüşmede bu ziyaretin işbirliğinin genişletilmesine hizmet edeceğine olan inanç dile getirildi.

Azerbaycan ile Türkiye askeri kurumları arasında verimli işbirliğinin hayata geçirildiği kaydedilen görüşmede 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun sergilediği yüksek profesyonellik ve kahramanlık hatırlatıldı.

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