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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Moskova'da bir araya geldi.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 16:31 - Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'ya temaslarına başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı üçlü toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Lavrov ve Bayramov görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ele aldı.

ÜÇLÜ TOPLANTIDA BİR ARAYA GELECEKLER

Bakan Bayramov'un ziyareti çerçevesinde bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılması planlanıyor.

  • Moskova buluşması
  • Sergey Lavrov
  • Ceyhun Bayramov

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