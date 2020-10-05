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Güncel

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 9'uncu gün

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 9'uncu gününde ilerleyişini sürdürerek, Cebrail ilinin 3 köyünde ve farklı noktalardaki birkaç stratejik tepede kontrolü sağladı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:56
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Gün boyu devam eden çatışmalar Cebrail yönünde yoğunlaştı ve Azerbaycan ordusu Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köylerini işgalden kurtardı. Azerbaycan askerleri cephe hattının farklı noktalarında birkaç stratejik tepeyi de Ermeni güçlerinden temizledi.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun 4 Grad füze sistemini ve 3 tankını imha etti.

- ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALMAYI SÜRDÜRDÜ

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken, Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla ateş açtı.

Ülkenin 2'nci büyük kenti Gence ile Terter, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan, Göygöl, Berde ve Goranboy illerinin merkezleri ve bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu. Berde ve Ağdam'a gerçekleştirilen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi.

- DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SÜRDÜ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Jean-Yves Le Drian ortak bildiri imzalayarak, taraflara çatışmalara son verme çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la, Dışişleri Bakanı Lavrov ise Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Moskova yönetimi, AGİT Minsk Grubu Eş başkanlarının katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanlarının görüşmesini Moskova'da gerçekleştirmeye hazır olduklarını teyit etti.

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