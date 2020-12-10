Azerbaycan'dan BM'ye rapor: PKK'lı teröristleri Karabağ'a taşıyan uçakları Yunanistan verdi

10 Aralık 2020 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:10

Ermenistan’ın işgali altındaki Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan ancak Erivan yönetiminin yenilgiyi kabul edip anlaşmaya oturmasıyla sonuçlanan Karabağ savaşındaki son çatışmalarda, yabancı savaşçı konusu sık sık gündeme geldi. Bakü, Ermeni güçlerin kendilerine karşı yabancı uyrukluları kullandığını vurguluyor.

TRT Haber'in haberine göre; Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaşar Aliyev, BM Genel Sekreteri’ne hitaben 18 Kasım tarihli bir mektup gönderdi. Mektupta, bu konuya kapsamlı değerlendirmelerle dikkat çekildi.

Azerbaycan, mektupla birlikte işgal altındaki topraklarında yasa dışı konuşlandırılan Ermeni güçleri ve terörist gruplara karışan yabancı uyrukluların listesi, aldıkları ödemeler ve fotoğraflı kanıtları olduğunun da altını çizdi.

Karabağ’daki kirli ilişkileri kanıtlarıyla ortaya koyan çarpıcı raporun detayları...

Siviller öldürüldü, sivil yerleşim yerleri yıkıldı

Öncelikle raporda, Ermenistan’ın uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını açık şekilde ihlal ederek, yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarının 5’te 1’ini işgal ettiği vurgulandı. Bu işgal nedeniyle yüz binlerce Azerbaycanlının zorla evlerinden olduğu da anlatıldı. Ülke içinde yerinden edilmiş 750 bin kişiden bahsediliyor.

"27 Eylül 2020'den bu yana, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin doğrudan ve gelişigüzel saldırıları sonucunda 94 sivil öldürülmüş, 400'den fazla sivil yaralanmış ve okullar da dahil olmak üzere 3 bin 410 özel ev, 120 apartman ve diğer 512 sivil yerleşim, anaokulları, hastaneler, dini siteler ve kültürel anıtlar yıkılmış ya da zarar görmüştür."

Barış sürecini baltalamak için birçok eyleme başvuran Erivan yönetiminin yabancı terörist savaşçıları kullanmasına da bu noktada işaret edildi.

Irak, Lübnan ve Suriye'den getirilen kişilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasa dışı şekilde nakledildiği belirtildi.

İşgal altındaki topraklarda Azerbaycan'a karşı savaş operasyonlarına hazırlamak için bu kişilere barınma, eğitim ve lojistik temin edilirken, PKK ve ASALA terör örgütlerinin talimatıyla Ermenistan tarafından eğitim kampları kurulduğu aktarıldı.



Uluslararası toplum defalarca uyarıldı

Buna göre yabancı terörist savaşçıların transferi, Ermenistan'ın 27 Eylül’deki saldırısından hemen sonra artırıldı.

Raporda şöyle denildi:

"Azerbaycan, Ermenistan’ın hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan tehditleri ve zorlukları defalarca dünya toplumunun dikkatine sundu. Temaslarında Azerbaycan, tüm devletleri işgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikasından dolayı Ermenistan'ı kınamaya, yabancı terörist savaşçıların Azerbaycan topraklarına transferini önlemek için sınır kontrol önlemlerini güçlendirmeye, Ermeni diaspora örgütlerinin yardım faaliyetlerinin ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yabancı terörist savaşçıları ve silahları taşımak için sivil havacılığın kötüye kullanılmasını önlemeye çağırdı.

Uluslararası toplumun dikkatini kendi suçlarından başka yöne çekmek ve savaş alanında silahlı kuvvetlerine verilen ağır kayıpları haklı çıkarmak amacıyla Ermenistan, Azerbaycan'ı yabancı terörist savaşçı kullanmakla suçladı ve bu amaçla sahte haberleri yaymak için bir kampanya yürüttü. Ancak Ermenistan’ın iddialarını doğrulamak için paylaşılan çeşitli video ve fotoğraf materyallerinin profesyonel analizi, bunların uydurulmuş içerik olduğuna açıkça tanıklık ediyor. Dolayısıyla, bir yazarın (Philippe Jeune) belirttiği gibi, ‘Bu kadar bariz tahrifatların bir şekilde önde gelen yabancı yayınların sayfalarına girmesi şaşırtıcı. Erivan şimdiye kadar Karabağ'da Azerbaycan için savaşan sözde paralı askerlerin varlığına dair herhangi bir kanıt sunamadı."

BM’ye iletilen metinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 15 Ekim'de verdiği bir röportajda, Azerbaycan'a karşı yürütülen savaş operasyonlarına Ermeni asıllılar da dahil olmak üzere yabancı uyrukluların katıldığını doğruladığı vurgulandı.



Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını saldırılardan korumak için yine kendi egemen topraklarında hareket ettiğinin özellikle altı çizilen raporda, PKK’lı teröristlere de ayrıca bir parantez açıldı.

'Ermenistan, PKK ile iş birliği yaptı. Uçakları Yunanistan verdi'

Erivan'ın PKK terör örgütü ile iş birliği yaptığı söylenirken, bu konuda çıkan haberlere de yer verildi. PKK’nın Suriye ve Irak yapılanmalarından yüzlerce silahlı teröristin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine nakledildiği yazıldı. Buna göre, PKK'lı teröristler bölgeye Yunan uçaklarıyla taşındı.

"Ermenistan, PKK'nın Irak'taki bir başka sığınağı Süleymaniye'den yüzlerce silahlı teröristi Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine nakletmişti. Açık internet kaynaklarından elde edilen uçuş verileri, geçmişte aynı güzergahta tek bir uçuş gerçekleştirilmemişken, 2020 yılının eylül ve ekim aylarında Süleymaniye'den Erivan'a uçuşların yoğunlaştığını gösteriyor. Uçuşlar 9 ve 19 Eylül tarihlerinin yanı sıra 8 ve 13 Ekim 2020 tarihlerinde (her seferinde en az 300 yolcu taşıyan) ve Olympus Airways (Yunan kiralık hava yolu) uçakları tarafından gerçekleştirildi."

PKK’lıların, Azerbaycan’ın savaş kapasitesi karşısında Ermenistan yönetimi tarafından aldatıldıkları ve çatışma bölgesine geldikleri için pişmanlık duydukları da ifade edildi.

"Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi, Azerbaycan'a karşı düşmanlıklarda yer alan PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz iletişimini yakaladı. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yaşadığı perişan durum ve kendi yaşadıkları zorlukları ve İHA'ların Azerbaycan ordusu tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını tartıştılar. Böylece, Ermeni tarafının onları aldattıkları ve çatışma bölgesine geldikleri için pişmanlık duyduklarını ifade ettiler. Bunlardan biri diğerine Süleymaniye'den (Irak) bir grup teröristin geldiğini haber verdi."

PKK ve Suriye uzantısı YPG'li teröristlerin hem şaşırtma hem de tam tersi iddiaları savunabilmek için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin üniformasını giydiği de bir başka iddia.

'Beyrut’taki patlamadan faydalandılar'

Ayrıca birçok ülkeden para karşılığı, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına transfer edilen siviller olduğuna dair haberler çıktığı da hatırlatıldı. Ermenistan’ın Suriye ve Lübnan’dan getirdiği kişileri savaştırmasına da raporda kapsamlı olarak değiniliyor. Tüm bunlar, önde gelen medya kuruluşları ve haber ajanslarının röportaj ve raporlarıyla destekleniyor.

"Ermenistan, Suriye'deki krizden ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen yıkıcı patlamadan muzdarip olanlardan yararlanarak Ermeni asıllı ülkelerin vatandaşlarını Azerbaycan'a karşı savaşmak üzere askere almıştı. Ermenistan, 2011 ve 2017 yılları arasında 20 binden fazla Suriye vatandaşını kendi topraklarına ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirdi. 2016 yılında, Suriye'nin Yakubiye köyünün eski sakinleri, Dağlık Karabağ bölgesine toplu olarak yerleşmeye ikna edildi."

Ermenistan’ın ayrıca ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, Belçika, Rusya, Gürcistan, Belarus, İran, Lübnan, Ürdün, Filistin gibi ülkelerden kişileri de çatışmalara dahil ettiği, hatta bu kişilerden bazılarının verdiği röportajlarda, Erivan’ın şartlarından duydukları memnuniyetsizlik de yer verilen bilgiler arasında.

Azerbaycan, uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm önlemleri almaya kararlı. Zira 44 günlük saldırılarda Erivan yönetimi sayısız savaş suçu işledi. Uluslararası toplum da bu ve benzeri raporlarla uyarılıyor. İsim isim yazılan yabancı terörist savaşçıların ülkelerine döndüklerinde de ciddi tehdit oluşturacaklarına dikkat çekiliyor.