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Azerbaycan'dan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi hakkında açıklama: Bu özel bir model olacak

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Müşaviri Nicat Memmedli, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin, sadece iki ülke arasındaki birliğin sembolü olarak ortaya çıkmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının birliğine ve ortak değerlerine yönelik çok önemli bir proje olduğunu belirterek, 'Bu projeden hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın büyük beklentileri var. Bu özel bir model olacak' dedi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi hakkında açıklama: Bu özel bir model olacak
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Memmedli, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine ilişkin bilgiler paylaştı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in iradeleriyle kurulduğunu ifade eden Memmedli, "Bu üniversite klasik üniversitelerden farklı olacak. Burada, Türkiye ve Azerbaycan'dan farklı üniversitelerin ortak eğitim programı hayata geçirilecek. Bu özel bir model olacak." diye konuştu.

Memmedli, üniversitenin bu yıl faaliyete geçeceğini ve yeni eğitim yılında öğrenci kabulüne başlayacağını belirterek, "Bu üniversite sadece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğin sembolü olarak ortaya çıkan proje değil, Türk dünyasının birliğine ve ortak değerlerine yönelik çok önemli projedir. Bu projeden hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın büyük beklentileri var." ifadesini kullandı.

Üniversitenin Bakü'de kurulacağı bilgisini paylaşan Memmedli, finansman ve yönetiminin de Azerbaycan tarafından sağlanacağını kaydetti.

Memmedli, üniversitede eğitimin Türkçe ve İngilizce olacağını söyledi.

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