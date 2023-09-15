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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü için MSB'den video

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını hazırladığı kliple kutladı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü için MSB'den video
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.

Türk ve Azerbaycan ordularının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlardan görüntülerin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı kutlama mesajında, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı kutlu olsun. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi yalnız bırakmayan Nuri (Killigil) Paşa'yı ve onun komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

  • MSB Kutlama Klibi
  • Düşman İşgalinden Kurtuluş
  • 105 Yıl

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