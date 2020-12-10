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Azerbaycan'ın gurur günü! Başkan Erdoğan'dan Bakü'ye zafer ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret etti. İki lider ardından Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret ediyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. İki lider ardından Bakü’de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

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