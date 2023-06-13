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Azerin, Çırpınırdı Karadeniz türküsünü seslendirdi: Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan onuruna yemek verdi. Yemek sonrası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü seslendirdi. Azerin'in performansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev tarafından ayakta alkışladı.

13 Haziran 2023 Salı 01:11 - Güncelleme:
Azerin, Çırpınırdı Karadeniz türküsünü seslendirdi: Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ikinci yurt dışı gezisini bugün Azerbaycan'a yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Başkan Erdoğan, daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı. Buradaki etkinlikte, daha önce coşkuyla söylediği 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsüyle hafızalara kazınan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, aynı türküyü bir kez daha seslendirdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Salonda büyük bir coşkuya neden olan, tüyleri diken diken eden Azerin'i Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı. Öte yandan türkünün son bölümündeki "Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" mısralarını, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz. Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diye okuyan Azerin büyük beğeni topladı.

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