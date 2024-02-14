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Aziz Yeniay'a suikast planı! Saldırının arkasından suç örgütü çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasındaki saldırıyı bir suç örgütünün Yeniay'ı hedef alarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

DHA14 Şubat 2024 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Aziz Yeniay'a suikast planı! Saldırının arkasından suç örgütü çıktı
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının ardından 4'ü 18 yaşının altında olan toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YENİAY'A KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırganların olay günü, Yeniay'ın çıkış saatini beklediği ancak Yeniay'dan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirlendi. Şüphelilerin saldırıyı Yeniay'a yönelik değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdikleri iddia ettikleri ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı tespit edildi.

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