İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,705
  • EURO
    29,2317
  • ALTIN
    1647.71
  • BIST100
    8356.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Baba katiline Müebbet hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Baba katiline Müebbet hapis
ABONE OL


Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.P. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, baba Hasan P'nin, oğlu M.P. ile kızı F.P'nin tartıştığını öğrenince öfkelendiğini, devamında oğluyla aralarında çıkan kavgada M.P'nin bıçaklaması sonucu öldürüldüğünü belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.P. savunmasında, babasının sürekli kendisini evden kovduğunu ileri sürerek, "Olay günü babam bana saldırınca ben de bıçağı ona doğru savurdum. Öldürme amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evde, 2 Eylül 2022'de babası Hasan P'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.