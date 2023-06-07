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Babalar Günü hediyesi ne alınır? Babalar Günü için hediye önerileri

Babalar Günü için hediye araştırmaları başladı. Bu sene Babalar Günü 18 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde babasını mutlu etmek isteyen binlerce kişi, 'Babalar Günü hediyesi ne alınır?' sorusuna cevap aramaya başladı. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nde alınabilecek en güzel hediye önerilerini bir araya getirdik. İşte bizi binbir emekle büyüten babalarımız için hediye önerileri

7 Haziran 2023 Çarşamba 17:50 - Güncelleme:
Babalar Günü hediyesi ne alınır? Babalar Günü için hediye önerileri
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Babalar Günü için hediye arayışları başladı. Her sene Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nde birçok kişi Babaya alınabilecek hediyeler için fikir edinmek istiyor. Babalar Günü 2023 yılında 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü için alabileceğiniz hediyeleri haberimizde derledik. İşte Babalar Günü için hediye önerileri

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

Babalar Günü'nde babanıza verebileceğiniz en güzel hediye kuşkusuz sevginizdir. Fakat bunun yanında küçük sürprizlerle ihtiyacı olan herhangi bir hediye onlara kendisini özel hissettirecektir.

Anneler günü hediyesi olarak her yıl; Cüzdan, ayakkabı, kemer, parfüm gibi hediyeler tercih ediliyor. Babasına çeşitli sürprizler yaparak onları mutlu etmek isteyenler için farklı hediye önerilerini haberimizde derledik. İşte babanıza alabileceğiniz en güzel hediyeler...

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

İsim Baskılı Erkek Deri Cüzdan

Saat

Tespih

Fotoğraf Baskılı Ahşap Tablo

Tasarımlı İsme Özel Kupa

Benzinli Clipper Çakmak Seti

Kişiye Özel Spor Kartlık Cüzdan

Pijama-eşofman takımı

Ajanda

Kalem

Bardak Altlığı

Kravat

Termos

Parfüm

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