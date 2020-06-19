Babalar günü için güzel şiirler! Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sözleri 2020

Babalar günü, sadece hediyelerle kutlamak yerine babalara olan sevgi ve minnet duygusunu ifade etmek için şiirlere de başvurulmaktadır. Amerikalı küçük bir kızın girişimleriyle kutlanmaya başlanan babalar günü 1910 yılından beri özenle kutlanmaktadır. Babalar günü için güzel şiirler! Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sözleri haberimizde yer alıyor. Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sozleriyle babalarını mutlu etmek isteyenler için en güzel babalar günü için güzel şiirleri haberimizde derledik.
Babalar günü için güzel şiirler bu yıl da Babalar Günü'nü kutlayanların gönderilerini süsleyecek. Uzaktaki babalarına ya da aldıkları hediyelerin üzerinde sevgilerini belli etmek için Kısa babalar günü şiiri ile not düşecek olanlar, Babalar günü için güzel şiirleri araştırıyor. İşte, özel ve duygusal Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sözlerinden derlemeler...
BABALAR GÜNÜ İÇİN GÜZEL ŞİİRLER 2020
BABAM!
Kocaman oldum bak
Acılarım büyüdü
Dertlerim büyüdü
Hedeflerim, çıkmazlarım büyüdü
Hiç de güzel değilmiş büyümek
Kimler kırdı kalbimi, kimler üzdü
Başa dönebilsem keşke
Sana emeklesen sadece
Şimdi yaşanmışlıklarımı
Aldatılmalarımı
Kalp kırıklıklarımı
Ağlamalarımı al ve yeniden büyüt beni
BABA
Bu dünyaya gözlerimi açtığımda tanıdım seni,
İlk andan itibaren tanıdığım en güvenilir adam oldun sen.
Yanında ne de güzeldi dünya.
Sonra birden yok oldun ve gittin buralardan.
Ben hala senin evladınım babam.
Ben hala seni kocaman seviyorum…
UZAKTAKİ BABAYA ÖZLEM
Baba ben senden ayrı kimi sevsem
Kime kızsam ya da kime gülsem
Bir türlü bunları bilemem
Çünkü senden başka kime gitsem?
Bir daha kimselere görünmem
Senin bana yaptıklarını unutmam
Affet babacığım seni üzdüysem
Seni asla bir daha incitmem
Babacığım şimdi uzaklardayız
Ancak çift bir bedende tek canız
Her zaman beni sevdin şartsız
Şahittir buna göklerdeki yıldız.
Özlemler bir gün son bulacak
Gökte tekrar kuşlar uçacak
Çocuğun senin söylediklerine uyacak
İşte o zaman babam elimi tutacak
BABAM
Nasıl da tırmanırdım o ağaçlara,
Hiç yerimde durmazdım yaramazlığımdan.
Sürekli kavga ederdim mahalledekilerle ve
Top oynarken kaleci olmayı hiç istemezdim.
Ama tüm bunları sen çok iyi bilirsin değil mi canım babam.
Ne zaman birisi şikâyet etse koşar gelir kurtarırdın beni.
Kendin de kızardın ama o başka,
Kimseye de laf söyletmezdin benim canım babam…
Bir gün büyüyüp de koca adam olacağımı hiç hesap etmedin,
Hep senin gözünde küçücük gibi kaldım değil mi canım babam.
Sen de hep benim kocaman babam olarak kaldın benim aslan babam.
Babalar Günü’n kutlu olsun, benim koca yürekli babam…
BABACIĞIM
Babacığım canım benim,
Babalar günün kutlu olsun!
Senin günüm canım babam.
İçin neşeyle dolsun.
Her gün içinde neşe olsun.
Huzurla dolsun kalbin.
Canım babamın babalar günü,
Kutlu olsun!
BABALAR GÜNÜ
Baba bak yine geldim
Senin özleminle
Kapattım gözlerimi
Uyuyakaldım yine
Akşam işten gelince
Yoruldum deme bana
Üzülürüm bak sana
Sen kendini yorma
Bekçinim kapında
Aşçınım yanında
Çaycınım mutfağında
Çocuğunum yanında
BABAM VE BEN
Babam ve ben harika ikiliyiz
Birlikte her işi bitiririz
Her zaman yeniden diriliriz
Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.
Babacığım, senle ben tek kişiyiz,
Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.
Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz
Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz
BABA
Bahçelerden birlikte topladığımız meyveler,
Yazın el ele işe gitmelerimiz,
Maç izlemelerimiz bağıra çağıra ve
yemek yapışımız döke saça…
Hani annemin her seferinde yakaladığı yasaklı abur cuburlarımız,
Hiç durmadan döktüğümüz karpuz çekirdeklerimiz
Kavgalarımdan beni gelip aldıktan sonra anneme düşmüş diye attığın yalanlar…
Ve hiç durmadan gürleyen gökten korktuğumda “erkek adam korkmaz” demelerin
Erkek adam da korkar babam.
Eğer babası başka diyarlara onu bırakıp giderse,
Erkek adam da korkar…
Sen sakın bizi bırakıp gitme aslan babam…
Babalar Günü’n kutlu olsun canım babam…
BABALAR GÜNÜ
Canım babacığım bugün babalar günü
Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü
Benim için her zaman sende var bir büyü
Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü
Nasıl unutabilirim yüzünü
Her zaman sende gördüm bütünü
Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü
Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü
Babalar günün kutlu olsun
Yüzün her zaman neşeyle dolsun
Benim için hayatımda her zaman özelsin
Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun
BABAM İÇİN ŞARKI
Söylemek istiyorum babam için bir şarkı
Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı
Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı
İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.
Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı
Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı
Bana en büyük miras bıraktı
Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.
Ben senden öğrendim dünyayı
Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı
Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları
Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları