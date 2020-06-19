Babalar günü için güzel şiirler! Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sözleri 2020

19 Haziran 2020 Cuma 18:08 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 18:08

Babalar günü, sadece hediyelerle kutlamak yerine babalara olan sevgi ve minnet duygusunu ifade etmek için şiirlere de başvurulmaktadır. Amerikalı küçük bir kızın girişimleriyle kutlanmaya başlanan babalar günü 1910 yılından beri özenle kutlanmaktadır. Babalar günü için güzel şiirler! Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sözleri haberimizde yer alıyor. Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sozleriyle babalarını mutlu etmek isteyenler için en güzel babalar günü için güzel şiirleri haberimizde derledik.

Babalar günü için güzel şiirler bu yıl da Babalar Günü'nü kutlayanların gönderilerini süsleyecek. Uzaktaki babalarına ya da aldıkları hediyelerin üzerinde sevgilerini belli etmek için Kısa babalar günü şiiri ile not düşecek olanlar, Babalar günü için güzel şiirleri araştırıyor. İşte, özel ve duygusal Kısa babalar günü şiiri duygusal babalar günü sözlerinden derlemeler...

BABALAR GÜNÜ İÇİN GÜZEL ŞİİRLER 2020

BABAM!

Kocaman oldum bak

Acılarım büyüdü

Dertlerim büyüdü

Hedeflerim, çıkmazlarım büyüdü

Hiç de güzel değilmiş büyümek

Kimler kırdı kalbimi, kimler üzdü

Başa dönebilsem keşke

Sana emeklesen sadece

Şimdi yaşanmışlıklarımı

Aldatılmalarımı

Kalp kırıklıklarımı

Ağlamalarımı al ve yeniden büyüt beni

BABA

Bu dünyaya gözlerimi açtığımda tanıdım seni,

İlk andan itibaren tanıdığım en güvenilir adam oldun sen.

Yanında ne de güzeldi dünya.

Sonra birden yok oldun ve gittin buralardan.

Ben hala senin evladınım babam.

Ben hala seni kocaman seviyorum…

UZAKTAKİ BABAYA ÖZLEM

Baba ben senden ayrı kimi sevsem

Kime kızsam ya da kime gülsem

Bir türlü bunları bilemem

Çünkü senden başka kime gitsem?

Bir daha kimselere görünmem

Senin bana yaptıklarını unutmam

Affet babacığım seni üzdüysem

Seni asla bir daha incitmem

Babacığım şimdi uzaklardayız

Ancak çift bir bedende tek canız

Her zaman beni sevdin şartsız

Şahittir buna göklerdeki yıldız.

Özlemler bir gün son bulacak

Gökte tekrar kuşlar uçacak

Çocuğun senin söylediklerine uyacak

İşte o zaman babam elimi tutacak

BABAM

Nasıl da tırmanırdım o ağaçlara,

Hiç yerimde durmazdım yaramazlığımdan.

Sürekli kavga ederdim mahalledekilerle ve

Top oynarken kaleci olmayı hiç istemezdim.

Ama tüm bunları sen çok iyi bilirsin değil mi canım babam.

Ne zaman birisi şikâyet etse koşar gelir kurtarırdın beni.

Kendin de kızardın ama o başka,

Kimseye de laf söyletmezdin benim canım babam…

Bir gün büyüyüp de koca adam olacağımı hiç hesap etmedin,

Hep senin gözünde küçücük gibi kaldım değil mi canım babam.

Sen de hep benim kocaman babam olarak kaldın benim aslan babam.

Babalar Günü’n kutlu olsun, benim koca yürekli babam…

BABACIĞIM

Babacığım canım benim,

Babalar günün kutlu olsun!

Senin günüm canım babam.

İçin neşeyle dolsun.

Her gün içinde neşe olsun.

Huzurla dolsun kalbin.

Canım babamın babalar günü,

Kutlu olsun!

BABALAR GÜNÜ

Baba bak yine geldim

Senin özleminle

Kapattım gözlerimi

Uyuyakaldım yine

Akşam işten gelince

Yoruldum deme bana

Üzülürüm bak sana

Sen kendini yorma

Bekçinim kapında

Aşçınım yanında

Çaycınım mutfağında

Çocuğunum yanında

BABAM VE BEN

Babam ve ben harika ikiliyiz

Birlikte her işi bitiririz

Her zaman yeniden diriliriz

Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.

Babacığım, senle ben tek kişiyiz,

Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.

Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz

Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz

BABA

Bahçelerden birlikte topladığımız meyveler,

Yazın el ele işe gitmelerimiz,

Maç izlemelerimiz bağıra çağıra ve

yemek yapışımız döke saça…

Hani annemin her seferinde yakaladığı yasaklı abur cuburlarımız,

Hiç durmadan döktüğümüz karpuz çekirdeklerimiz

Kavgalarımdan beni gelip aldıktan sonra anneme düşmüş diye attığın yalanlar…

Ve hiç durmadan gürleyen gökten korktuğumda “erkek adam korkmaz” demelerin

Erkek adam da korkar babam.

Eğer babası başka diyarlara onu bırakıp giderse,

Erkek adam da korkar…

Sen sakın bizi bırakıp gitme aslan babam…

Babalar Günü’n kutlu olsun canım babam…

BABALAR GÜNÜ

Canım babacığım bugün babalar günü

Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü

Benim için her zaman sende var bir büyü

Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü

Nasıl unutabilirim yüzünü

Her zaman sende gördüm bütünü

Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü

Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü

Babalar günün kutlu olsun

Yüzün her zaman neşeyle dolsun

Benim için hayatımda her zaman özelsin

Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun

BABAM İÇİN ŞARKI

Söylemek istiyorum babam için bir şarkı

Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı

Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı

İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.

Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı

Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı

Bana en büyük miras bıraktı

Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.

Ben senden öğrendim dünyayı

Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı

Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları

Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları