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Babası Dimitris Georgiadis'in doğduğu Samsun'u ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in eşi Marilena Georgiasdou Berger, babası Dimitris Georgiadis'in doğduğu Samsun'u ziyaret etti.

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Büyükelçi Christian Berger ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen eşi Marilena Georgiasdou Berger, gazetecilere yaptığı açıklamada, babası Georgiadis'in Samsun'da doğduğunu söyledi.

Babasının memleketine ilk kez geldiğini anlatan Berger, şöyle devam etti:

"Babam 1900 senesinde Samsun'da doğmuş, onun babası da yani büyükbabam da Trabzon'dan buraya göç etmiş. Babamın çok sevdiği Samsun kentini görebilmek ve buraya gelmek çok güzel bir duygu oldu. Babam 1924 yılında Samsun'dan ayrıldı. Ben 10 yaşıma geldiğimde babamı kaybettim. Bu yüzden onun çok sevdiği şehre gelmek benim için çok duygusal bir deneyim oldu." 

 Samsun'un yeşili ve denizi olan bir kent olduğunu dile getiren Berger, "Çok canlı bir kent. Çok sayıda turisti çekmesi gereken bir kentteyiz." dedi. 

Babasının 17 yaşında Osmanlı'nın tütün fabrikasında, daha sonra Osmanlı Bankası'nda çalıştığını anlatan Berger, şunları kaydetti.

"Daha sonra Yunanistan'a gitmiş ve Atina Bankası'nda çalışmaya başlamış. 26 Haziran 1924'te Türkiye'den ayrılmış. Babamın çalıştığı fabrika halen duruyormuş, onu da görmek istiyorum. Samsun'a kesinlikle yeniden gelmek istiyorum. Türkiye'de nereyi ziyaret edersem edeyim çok zengin kültürü olan şehirler görüyorum. İster adetleri ister mutfakları çok güzel. Ama kısa ziyaretlerde bunları anlayabilmem çok zor."

 

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