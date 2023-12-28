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Babasını öldürüp evden kaçtı, 5 kilometre uzakta yakalandı

Bursa'da bir genç, babasını pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, 1 saat sonra polis ekiplerince yakalandı.

İHA28 Aralık 2023 Perşembe 03:59 - Güncelleme:
Babasını öldürüp evden kaçtı, 5 kilometre uzakta yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 640'ncı sokakta saat 00.30 sıralarında bir evde gerçekleşen olayda, bir genç babasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra evden kaçtı. Zanlı bir saat sonra 5 kilometre ötede yakalandı.

Babası Niyazi Şentürk ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşayan Emre Ş., evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasını karın boşluğundan yaraladı. Silah sesine uyanan diğer ev sakinleri, Niyazi Şentürk'ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Niyazi Şentürk'ü olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Niyazi Şentürk, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ 1 SAAT SONRA YAKALANDI

Olay gerçekleştikten sonra şüpheli Emre Ş. kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amrliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheli Emre Ş.'yi olay yaşandıktan 1 saat sonra evden 5 kilometre uzaklıkta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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