İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bab'da iftar vakti alçak saldırı! Paket içindeki bombanın patlaması sonrası 18 sivil yaralandı
Güncel

Bab'da iftar vakti alçak saldırı! Paket içindeki bombanın patlaması sonrası 18 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde işlek bir caddede, paket içindeki bombanın iftar vaktinde patlaması sonucu 18 sivil yaralandı.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 20:47 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 21:14
ABONE OL

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Rai yolu olarak bilinen işlek caddeye bırakılan paket içindeki bomba, insanların alışveriş yaptığı sırada infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 18 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin El Bab şehir merkezinde gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladığını bildirdi.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.