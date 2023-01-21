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Bacadan dökülen kurum evi yaktı: Ev sahipleri yara almadan kurtuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde soba bacasından düşen kurumlar sebebiyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangını fark eden ev sahipleri yangından yara almadan kurtuldu.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Bacadan dökülen kurum evi yaktı: Ev sahipleri yara almadan kurtuldu
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Yangın, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 79. Sokak üzerine bulunan bir evde bulunan soba bacasından düşen kurumlar yangına sebep oldu. Çıkan yangını fark eden ev sahipleri dışarıya çıkarak kurutulurken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yükselen alevlere müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında yaralanan olmazken, 2çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından yapılan ilk incelemelere göre yangının soba bacasından düşen kurumların sebep olduğu tespit edildi.

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