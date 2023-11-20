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BAE Türkiye'ye 50 bin fidan bağışında bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesinin Türkiye'ye 50 bin fidan bağışında bulunduğunu duyurdu.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
BAE Türkiye'ye 50 bin fidan bağışında bulundu
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Orman Genel Müdürlüğü ve BAE'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri arasında Orman Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.

Büyükelçi Zahiri ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

- 50 BİN FİDAN DİKİMİ

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesiyle Türkiye ilişkilerinin 50. yıl dönümünün kutladığını hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel topraklarında, özellikle Ankara'da bir hatıra ormanı kurulduğunu ve dikildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ülkesinin, Türkiye'de 50 bin anıt ağaç dikme projesi olduğunu duyuran Zahiri, bunu "İki dost ülkenin halklarını bir araya getiren dostluğun simgesi" olarak nitelendirdi.

Zahiri, bu girişimin BAE'nin çevreyi koruma ve sürdürebilirliği teşvik etme taahhüdü çerçevesinde yapıldığını belirterek biyoçeşitliliği korumanın önemini vurguladı.

Bu yıl 30 Kasım ila 12 Aralık tarihlerinde BAE'nin ev sahipliğinde Dubai'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) değinen Zahiri, bu etkinliğin uluslararası toplumun iklim değişikliği sorunlarına olan bağlılığını ifade etmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başta Sıfır Atık Girişimi olmak üzere çevrenin korunmasına yönelik çabalarına övgüde bulundu.

- TÜRKİYE, 7 MİLYAR AĞAÇ DİKME HEDEFİNE YAKLAŞIYOR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sanayileşme ve dünya nüfusunun artmasıyla iklim değişikliğinin dünyaya tehdit oluşturduğunu, herhangi bir ülkenin bu sorunla mücadelenin dışında kalmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sanayileşmiş ülkelerin atmosfere daha çok karbon salımı yaptığına, dolayısıyla iklim değişikliğini olumsuz yönde etkilediklerine dikkati çeken Karacabey, iklim değişikliğiyle mücadelede en fazla katkıyı bu ülkelerin yapması gerektiğini söyledi.

Karacabey, dünyada orman varlığı azalma eğiliminde olmasına rağmen Türkiye'nin orman varlığını artırdığına ve 6 milyar 600 milyon fidanın dikildiğine işaret ederek Türkiye'nin, dünya nüfusunu temsil edecek şekilde 7 milyar ağaç dikme hedefine yaklaştığını dile getirdi.

Bu hedefe ulaşma yolunda dikilecek 50 bin fidanın BAE tarafından verildiğini söyleyen Karacabey, BAE yetkililerine katkıları için teşekkür etti.

Dikimine başlanan 50 bin fidanın 40 bini Çanakkale'ye, 10 bini ise Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Abadan köyüne dikilecek. Ayrıca, 120 fidan ise temsili olarak Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) toprakla buluşacak.

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