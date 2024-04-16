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Bağ evinde korkunç olay! Karı koca ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde karı koca ormanlık alanda bulunan bağ evinde ölü bulundu. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

IHA16 Nisan 2024 Salı 10:31 - Güncelleme:
Bağ evinde korkunç olay! Karı koca ölü bulundu
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Olay, Serik ilçesi Alacami Mahallesi'nde akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yılmaz ile eşi Nursel Yılmaz'ın kaldıkları bağ evinden silah sesleri duyuldu. Çevrede bulunan mahalleli ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz çiftini kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı kocanın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay sonrası Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz çiftinin 3 çocukları olduğu, uzun zamandır anlaşmazlık yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtilirken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

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