Bağcılar meydan ne zaman açılacak? İşte Bağcılar, Güneşli ve Kirazlı'nın açılış tarihi

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:59

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda alınan kararla Bağcılar meydan, yaya girişine de kapatıldı. Vatandaşlar birçok dükkan ve iş yeri bulunan Bağcılar meydanın ne zaman açılacağını merak ediyorlar. Bağcılar meydan gündüz 3 ie gece 3 saatleri arasında yaya girişine kapalı. İşte Bağcılar Meydan, Güneşli Meydanı ve Kirazlı Caddesi'nin de aralarında bulunduğu meydanların açılış tarihi.

İstanbul'da Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla, vatandaşları Koronavirüs'ten korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 2 meydan, 5 cadde ve 1 sokağı yaya giriş ve çıkışlarına kapattı. İlçede aynı noktalar daha önce araç trafiğine kapatılmıştı.

BAĞCILAR MEYDAN NE ZAMAN AÇILACAK?

Kısa bir süre önce yaya trafiğine de kapanan Bağcılar Meydan, 11 Mayıs'ta açılacak.

14 GÜN SÜRECEK

Kısıtlamanın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayarak 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar devam edeceği ve 15:00 – 03:00 saatleri arasını kapsayacağı belirtildi.

İstanbul Bağcılar'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli zabıta ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Yayalara kapatılan meydan ve caddelerin isimleri şöyle:

Bağcılar Meydanı

Güneşli Meydanı

Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi

Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi

Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi

Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi

Kirazlı Mahallesi – Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi

Yenigün Mahallesi 628. Sokak

İZİN BELGESİYLE GİRİLEBİLECEK

Kısıtlama getirilen meydan ve cadde üzerinde iş yeri bulunup; esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf olacak.

Bu bölgeden geçenler, sosyal mesafe kuralına uyacak ve maske takması zorunlu olacak.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıha Kanununa göre cezai işlem yapılacak.