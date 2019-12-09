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Bağcılar’da 5 hırsız, bir iş hanından para kasasını çalarak kayıplara karıştı

Bağcılar’da 5 katlı bir iş hanının 3. katındaki iş yerinin para kasası 5 hırsız tarafından çalındı. Para kasasını çalarak olay yerinden kaçan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

  • İHA
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Olay, saat 02.30’da Bağcılar İlçesi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hanın 3. katındaki iş yerine ait para kasası 5 kişi tarafından çalındı.
 
İş hanının olduğu yere plakası olmayan bir otomobil ve bir motosikletle gelen 5 hırsız para kasasını çaldıktan sonra olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada soygunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, ivedilikle hanın olduğu adrese intikal etti.
 
Para kasasını çalan 5 hırsız geldikleri otomobil ve motosiklet ile kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri handa güvenlik önlemleri alarak hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı. Çalınan para kasasının içindeki miktar yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
 
Olayla ilgili geniş inceleme başlatıldı.

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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