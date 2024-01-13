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Bağcılar'da bir otomobilde 86 tüfek ele geçirildi

Bağcılar'da şüpheli bir otomobili durduran polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Aracın içerisinde ve şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 86 pompalı tüfek ele geçirildi.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 12:24 - Güncelleme:
Bağcılar'da bir otomobilde 86 tüfek ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Kazımkarabekir Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek ele geçirilirken B.A. ve yanındaki F.A. gözaltına alındı. Zanlılar ile ilgili araştırmalarını derinleştiren polis, savcılıktan alınan izinle şüphelilerin ev ve işyerlerine ait adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar ve araçtaki yapılan aramalar ile birlikte toplam 86 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına şüpheliler, sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Araçta yakalanan zanlılardan F.A. adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. B.A. isimli şüphelinin ise silah ticareti suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, otomobilde ve evde ele geçirilen tüfeklerin Türkiye'de iç piyasaya üretimi yasak olan pompalı av tüfekleri olduğu iddia edilerek silahların yasa dışı yollarla ticaretinin yapıldığı öğrenildi.

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