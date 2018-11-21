Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı

Borularda çıkan alevler çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokağa gaz akımının vanadan kapatılması ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 binada hafif çaplı hasar meydana geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.