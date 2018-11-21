Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı

Borularda çıkan alevler çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokağa gaz akımının vanadan kapatılması ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 binada hafif çaplı hasar meydana geldi.