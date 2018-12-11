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Bağcılar’da doğalgaz kutusunda yangın çıktı

Bağcılar’da doğalgaz kutusunda çıkan yangın sızıntıya neden oldu.

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Yenimahalle Mahallesi 1543. Sokak’ta bulunan bir doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kutuda doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü. Yangında bir motosiklet de kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri sızıntı nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki 5 bina boşaltılırken, İGDAŞ ekipleri sokağın doğalgazını kesti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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