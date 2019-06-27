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Bağcılar'da ''gürültü'' çatışması: 2'si ağır 9 yaralı

Bağcılar'da iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşısındaki binanın alt katında bulunan kahvehane önünde toplananlar gürültü yaptı. Daha önceden de aynı grubu uyaran Ö.ailesi evlerinden çıkarak  kahvehane önüne geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. İki taraftan da birer kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.
 
2 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ İSE ARANIYOR
 
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmayla ilgili yaptığı çalışmalarda olay yerinde 2 tabanca ele geçirirken, kıraathane önünde bekleyenlerden silahlı kavgaya karışan Deniz Z. ve Burhan Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı. 
 
60 BOŞ KOVAN
 
Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu. 

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