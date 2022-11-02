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Bağcılar'da kadın cinayeti

Bağcılar'da Faruk K., eşi Kudret K.'yı uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrasında evden ayrılmayan Faruk K. gözaltına alınırken, Kudret K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA2 Kasım 2022 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Bağcılar'da kadın cinayeti
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Olay, saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı. Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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