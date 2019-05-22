Bağcılar’da parktaki çay bahçesine bombalı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, örgütün dağ kadrosunda eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla yurda geri döndüğü tespit edilen bazı PKK’lıları takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından ekipler, Bağcılar’da bir park içerisinde bulunan işletme binasına el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldıran teröristin de aralarında olduğu 7 örgüt üyesini yakalamak için bu sabah 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 PKK’lı Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, bu kişilerin barındığı adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, bu tabancaya ait 33 fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan 7 PKK’lının emniyetteki işlemleri devam ediyor.