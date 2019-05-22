27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0777
  • 6,7877
  • 248.922
  • 85.419
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bağcılar’da parktaki çay bahçesine bombalı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, Bağcılar’da bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldıran teröristin de aralarında olduğu örgüt üyesi 7 kişi yakalandı. EYP’de parmak izi bulunan PKK’lı ve diğer örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, örgütün dağ kadrosunda eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla yurda geri döndüğü tespit edilen bazı PKK’lıları takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından ekipler, Bağcılar’da bir park içerisinde bulunan işletme binasına el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldıran teröristin de aralarında olduğu 7 örgüt üyesini yakalamak için bu sabah 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 PKK’lı Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, bu kişilerin barındığı adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, bu tabancaya ait 33 fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
 
Yakalanan 7 PKK’lının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

YSK için gerekçe günü

YSK için gerekçe günü

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA