İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2022 Pazartesi / 11 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9706
  • EURO
    18,3335
  • ALTIN
    1029.69
  • BIST100
    2790.14
Güncel

Bağcılar'da servis minibüsü yandı

Bağcılar'da caddede park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı. Yangının çıkış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Yangın, Bağcılar Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi'nde park halindeki servis minibüsünde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler yangını çıkış anında cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı.

Alev alev yanan servis minibüsü itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

Araç sahibi Fahrettin Karaman, "Her gün buraya bırakıp akşam eve gidiyordum, araçla ilgili daha önce bir sıkıntı yaşamadım. Düşmanım da yok öyle bir durumda değil ben anlamadım bu işi" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.