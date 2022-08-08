Bağcılar'da servis minibüsü yandı

Yangın, Bağcılar Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi'nde park halindeki servis minibüsünde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler yangını çıkış anında cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı.

Alev alev yanan servis minibüsü itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

Araç sahibi Fahrettin Karaman, "Her gün buraya bırakıp akşam eve gidiyordum, araçla ilgili daha önce bir sıkıntı yaşamadım. Düşmanım da yok öyle bir durumda değil ben anlamadım bu işi" şeklinde konuştu.