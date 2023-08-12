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Bağcılar'da silah sesleri! Maganda yakalandı

Bağcılar'da bir dairenin balkonundan silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Bağcılar'da silah sesleri! Maganda yakalandı
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada yer alan "bir dairenin balkonundan havaya rastgele ateş edilmesi" olayına karışan kişi veya kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, "meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede, R.A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ve o sırada yanında bulunan kişi veya kişilerce kaydedilerek sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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