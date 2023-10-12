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Bahama bayraklı ''Seven Seas Voyager'' Alanya'ya demirledi

Bahama bayraklı 'Seven Seas Voyager' ismli kruvaziyer, Alanya'ya geldi. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Bahama bayraklı ''Seven Seas Voyager'' Alanya'ya demirledi
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Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 206 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 640 yolcu ve 454 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

"Seven Seas Voyager", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

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