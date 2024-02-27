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Baharın müjdecisi ikinci cemre düştü

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayı cemrenin ikincisi suya düştü.

IHA27 Şubat 2024 Salı 09:04 - Güncelleme:
Baharın müjdecisi ikinci cemre düştü
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Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7'şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan Cemre'nin ikincisi bugün suya düştü.

19-20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

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