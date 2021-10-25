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Bahçeli, Ziya Gökalp'in 97. vefat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp'in bir dönemin 'uyanık şuuru' olduğunu belirterek, 'Büyük bir fikir hamulesine, yüksek bir idrake sahip olduğundan dolayı Türk milliyetçiliği fikriyatının zirvelerinden birisi olmayı gönlüyle kaleminin birbirini tamamlamasıyla hak etmiştir.' ifadelerini kullandı.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:24
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Bahçeli, sosyal medya hesabından Ziya Gökalp'in 97. vefat yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Fikrin ve düşüncenin isabeti kadar istikrarının ve zamanını aşan bir itibarının bulunmasının hem tezahür ettiği çağa ışık saçmasına hem de dar kalıplara sığmayıp taşmasına hizmet ettiğini vurgulayan Bahçeli, fikrin hür bir kafanın, emek ve sabırla billurlaşmış bir inanmışlığın eşsiz mükafatı olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Merhum Cemil Meriç'in de dediği gibi, fikir insanı için namus abeste direniş değil, hakikate teslimiyettir. 20. yüzyıla mühür vuran en önemli düşünce mimarlarımızdan birisi olan Merhum Ziya Gökalp hakikate teslim olan, bunu muazzam bir çalışmayla süsleyen şahsiyettir. Merhum Gökalp aynı zamanda bir dönemin uyanık şuurudur. Büyük bir fikir hamulesine, yüksek bir idrake sahip olduğundan dolayı Türk milliyetçiliği fikriyatının zirvelerinden birisi olmayı gönlüyle kaleminin birbirini tamamlamasıyla hak etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Ziya Gökalp'i "fikir hayatının dağı" olarak tanımlayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hayatın içinde, Türklüğün ruhunda, Türk tarihinin derinliklerinde adeta define aramış, bulduğunu da kavramsallaştırıp formüle ederek bizlere miras bırakmıştır. Aydının vazifesi aydınlık getirmekse bunu merhum düşünürümüz başarmıştır. Türkçülüğü, Türk milletini yükseltmek olarak tanımlayarak tarihin kopan halkalarını birleştirmiş, devirler arası tefekkür köprüsü kurmuştur. O sadece vefat yıl dönümlerinde değil kültür meclislerinde, irfan sohbetlerinde, fikir ve düşünce mahfillerinde gıptayla anılmıştır. Türkiye'nin siyasi ve fikri gelişmesinin geri planında esasen Merhum Gökalp'in mütefekkir soluğu, yılmaz kalemi, radyuma benzeyen beyni yer almaktadır. Diyebiliriz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir kutbu, ana dinamiği, sis bulutunu dağıtan münevveri Ziya Gökalp'tir."

Bahçeli, Ziya Gökalp'in siyasetçi, şair, eğitimci, gazeteci vasıflarının yanı sıra ve bunlardan daha da önde milli bir aydın olarak gönüllerde taht kuran, yolu aydınlatan, Türk milliyetçiliğini sosyolojik bir bakışla yorumlayan, müstesna eserleriyle iz bırakan isim olduğuna işaret etti.

Ziya Gökalp'e vefatının 97'inci yılında Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Bizlere emanet ettiği fikir meşalesini gururla taşıyacağımızı bilvesile ifade ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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