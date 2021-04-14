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Devlet Bahçeli'den vefat eden eski başbakanlardan Akbulut için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 18:07 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:20
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Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbulut'un Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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