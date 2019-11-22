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Son dakika... MHP lider Bahçeli'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır." dedi.

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