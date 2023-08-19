İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçeli'den BMBG'ye ve Rumlara ''çizmeli'' mesaj: Kıbrıs Türktür
Güncel

Bahçeli'den BMBG'ye ve Rumlara ''çizmeli'' mesaj: Kıbrıs Türktür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de provokasyona kalkışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ve Rumlara 'çizme' giyerek mesaj verdi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:41 - Güncelleme:
Bahçeli'den BMBG'ye ve Rumlara ''çizmeli'' mesaj: Kıbrıs Türktür
ABONE OL

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla video paylaşıldı.

MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tespihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.

MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, KKTC'deki Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve KKTC polisi ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyrun, şimdi sizi dinliyorum" dediği anı hatırlatan kaynaklar, Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de "Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin." ifadelerini kullandığını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.