Bahçeli'den emekli maaşlarına 'seyyanen zam' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

MHP olarak, TBMM'de görüşülecek kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi; vatanımızın ve milletimizin başta deprem olmak üzere farklı sebeplerden kaynaklanan akut ihtiyaçlarının karşılanması için yapıcı ve müspet irademizi göstereceğimizi huzurlarınızda açıklamak istiyorum.

Siz değerli milletvekillerinden ricam, Genel Kurul çalışmalarına aktif ve eksiksiz şekilde katılmanızdır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin sesine ses, özlemlerine nefes, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız. Yeri ve zamanı gelince dost için ölmesini, düşman için dirilmesini biliriz.

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur ve faizdeki oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir.

MEMUR ZAMMI

1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.

"SEYYANEN ARTIŞ, KÖK ÜCRETE YANSITILMALI"

Emeklilerimize verilen yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir.

Vatandaşını hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevinin başındadır. Biz de bu gayenin sonuna kadar yanındayız.

Harç ve vergideki düzenlemelere verilen tepkiler iyi niyetten uzaktır.

CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış. Bizi ne ilgilendirir? Yüzde bir alamayan partiler TBMM'de grup kurmuş. Bizimle ne alakası var? Biz, millete bakarız. Biz, devlete bakarız.

Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devlet değildir. NATO'nun açık kapı politikasının maksat ve maiyeti de milli bekamızdan, egemenlik haklarımızdan daha mühim olamayacaktır.

Türkiye'nin stratejik tercih ve kararlarının arkasında duracağımızı Litvanya Zirvesi'ni tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı üstüne basa basa ifade ediyoruz.

İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stokholm aynısıdır. İsveç yönetimi politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz..

Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir.