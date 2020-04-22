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Güncel

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi işine baksın

Bahçeli: '23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.'

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:20
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Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis’e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis’te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı’nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir."

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