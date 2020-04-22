Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi işine baksın

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:20

Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis’e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis’te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı’nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir."