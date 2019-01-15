Bahçeli'den Trump'a sert cevap: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Trump'ın PYD üzerinden Türkiye'ye savurduğu ekonomik tehditlere Bahçeli'den cevap geldi.

ABD'nin Türkiye ile bir zoru olduğunu söyleyen Bahçeli, Trump'ın gözünün nefret bürüdüğünden Türk milletinin tehditlere boyun eğmeyeceğini unuttuğunu söyledi. Zalimle gelen düğüm bayram diyen Bahçeli, ip inceldiği yerden kopsun dedi.

PKK'nın Kürt olarak görülmesini cehalet olduğunu söyleyen Bahçeli, Kürtler diye PKK'nın tarif edilmesini su katılmamış alçaklıktır dedi.

Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var diyen Bahçeli, Trump'a elinden geleni adına koyma dedi.

Suriye'nin kuzeyinde yeni bir özerk yönetim kurmak istediklerini söyleyen Bahçeli, asla çekinilmemesi gerektiğini söyledi. Yanınızda MHP, arkanızda millet var diyen Bahçeli, Trump'ın bu çıkışından sonra Fırat'ın doğusunda her türlü operasyonun helal olduğunu söyledi.

Bahçeli MHP grup toplantısını, Namık Kemal'in "Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten." sözleriyle tamamladı