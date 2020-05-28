Bahçelievler için cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Bahçelievler cuma namazı kılınabilecek camilerin listesi

Bahçelievler'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiilerin listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bahçelievler'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Bahçelievler cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Bahçelievler için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Bahçelievler ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
BAHÇELİEVLER'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
BAHÇELİEVLER
15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ
ADNAN TOROS CAMİİ
ALİOSMANAĞA CAMİİ
ARAFAT MESCİDİ
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ
BASIN SİTESİ CAMİİ
BERAT MESCİDİ
BİLVANİS MESCİDİ
CUMHURİYET MH.MERKEZ CAMİİ
ÇİNİLİ CAMİİ
ESENTEPE İMAMI AZAM CAMİİ
HACI FAİK SERTKAYA CAMİİ
HACI MEHMET FATMA HATUN CAMİİ
HACI PAŞA CAMİİ
HACILAR CAMİİ
HAKKI ŞEHRİ MESCİDİ
HULAFA-İ RAŞİDİN CAMİİ
HZ.EBUBEKİR CAMİİ
HZ.ENES MESCİDİ
HZ.HAMZA MESCİDİ
İHLAS YUVA MESCİDİ
İMAMI BUHARİ CAMİİ
İMAMI MÜSLİM CAMİİ
KANDİL CAMİİ
KEMAL HASOĞLU İMAM-HATİP CAMİİ
KOCASİNAN MEDİNE MESCİDİ
KOCASİNAN MERKEZ CAMİİ
KOCASİNAN MERKEZ MH.SİTELER CAMİİ
KOCASİNAN MERKEZ MH.YENİ CAMİİ
KOCASİNAN YILDIRIMLAR MESCİDİ
MAKAMI İBRAHİM CAMİİ
MEHDİYYE CAMİİ
MEHMET ÜLKER CAMİİ
MİMARSİNAN CAMİİ
SAİDİ NURSİ MESCİDİ
SİYAVUŞPAŞA CAMİİ
SİYAVUŞPAŞA FATİH MESCİDİ
SOĞANLI CAMİİ
SOĞANLI HZ.ÖMER CAMİİ
SOĞANLI KUBA MESCİDİ
ŞEHİT MEHMET KARAASLAN CAMİİ
ŞEHİT YAŞAR MUSAOĞLU CAMİİ
ŞİRİNEVLER CENGİZTOPEL CAMİİ
ŞİRİNEVLER MEHMET AKİF CAMİİ
ŞİRİNEVLER ULU CAMİİ
ŞÜKÜR MESCİDİ
TERZİLER SİTESİ MESCİDİ
ULUBATLI HASAN CAMİİ
ÜÇEVLER CAMİİ
VALİDE MESCİDİ
VİZYON PARK MERKEZ PLAZA MESCİDİ
YAYLA CAMİİ
YENİBOSNA AKSA CAMİİ
YENİBOSNA AKŞEMSETTİN CAMİİ
YENİBOSNA ALTINYILDIZ CAMİİ
YENİBOSNA BİLALI HABEŞİ CAMİİ
YENİBOSNA H.VEYİS TURAN CAMİİ
YENİBOSNA HZ.ÖMER CAMİİ
YENİBOSNA KÖYİÇİ CAMİİ
YENİBOSNA KUBA CAMİİ
YENİBOSNA MEHMET AKİF CAMİİ
YENİBOSNA MERKEZ CAMİİ
YENİBOSNA MEVLANA CAMİİ
YENİBOSNA MOLLA GÜRANİ CAMİİ
YENİBOSNA MUHAMMEDİYE CAMİİ
YENİBOSNA NUR CAMİİ
YENİBOSNA NUR MESCİDİ
YENİBOSNA SELÇUK HATUN CAMİİ
YILDIZ ZUHRE CAMİİ
YUNUS EMRE CAMİİ