Bahçelievler için cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Bahçelievler cuma namazı kılınabilecek camilerin listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:08

Bahçelievler'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiilerin listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bahçelievler'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Bahçelievler cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Bahçelievler için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Bahçelievler ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

BAHÇELİEVLER'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BAHÇELİEVLER

15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ

ADNAN TOROS CAMİİ

ALİOSMANAĞA CAMİİ

ARAFAT MESCİDİ

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ

BASIN SİTESİ CAMİİ

BERAT MESCİDİ

BİLVANİS MESCİDİ

CUMHURİYET MH.MERKEZ CAMİİ

ÇİNİLİ CAMİİ

ESENTEPE İMAMI AZAM CAMİİ

HACI FAİK SERTKAYA CAMİİ

HACI MEHMET FATMA HATUN CAMİİ

HACI PAŞA CAMİİ

HACILAR CAMİİ

HAKKI ŞEHRİ MESCİDİ

HULAFA-İ RAŞİDİN CAMİİ

HZ.EBUBEKİR CAMİİ

HZ.ENES MESCİDİ

HZ.HAMZA MESCİDİ

İHLAS YUVA MESCİDİ

İMAMI BUHARİ CAMİİ

İMAMI MÜSLİM CAMİİ

KANDİL CAMİİ

KEMAL HASOĞLU İMAM-HATİP CAMİİ

KOCASİNAN MEDİNE MESCİDİ

KOCASİNAN MERKEZ CAMİİ

KOCASİNAN MERKEZ MH.SİTELER CAMİİ

KOCASİNAN MERKEZ MH.YENİ CAMİİ

KOCASİNAN YILDIRIMLAR MESCİDİ

MAKAMI İBRAHİM CAMİİ

MEHDİYYE CAMİİ

MEHMET ÜLKER CAMİİ

MİMARSİNAN CAMİİ

SAİDİ NURSİ MESCİDİ

SİYAVUŞPAŞA CAMİİ

SİYAVUŞPAŞA FATİH MESCİDİ

SOĞANLI CAMİİ

SOĞANLI HZ.ÖMER CAMİİ

SOĞANLI KUBA MESCİDİ

ŞEHİT MEHMET KARAASLAN CAMİİ

ŞEHİT YAŞAR MUSAOĞLU CAMİİ

ŞİRİNEVLER CENGİZTOPEL CAMİİ

ŞİRİNEVLER MEHMET AKİF CAMİİ

ŞİRİNEVLER ULU CAMİİ

ŞÜKÜR MESCİDİ

TERZİLER SİTESİ MESCİDİ

ULUBATLI HASAN CAMİİ

ÜÇEVLER CAMİİ

VALİDE MESCİDİ

VİZYON PARK MERKEZ PLAZA MESCİDİ

YAYLA CAMİİ

YENİBOSNA AKSA CAMİİ

YENİBOSNA AKŞEMSETTİN CAMİİ

YENİBOSNA ALTINYILDIZ CAMİİ

YENİBOSNA BİLALI HABEŞİ CAMİİ

YENİBOSNA H.VEYİS TURAN CAMİİ

YENİBOSNA HZ.ÖMER CAMİİ

YENİBOSNA KÖYİÇİ CAMİİ

YENİBOSNA KUBA CAMİİ

YENİBOSNA MEHMET AKİF CAMİİ

YENİBOSNA MERKEZ CAMİİ

YENİBOSNA MEVLANA CAMİİ

YENİBOSNA MOLLA GÜRANİ CAMİİ

YENİBOSNA MUHAMMEDİYE CAMİİ

YENİBOSNA NUR CAMİİ

YENİBOSNA NUR MESCİDİ

YENİBOSNA SELÇUK HATUN CAMİİ

YILDIZ ZUHRE CAMİİ

YUNUS EMRE CAMİİ

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER